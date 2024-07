L'OM double son salaire, il arrive en courant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un nouveau gardien, l’OM a certainement trouvé le successeur de Pau Lopez en la personne d’Alvaro Valles. Le portier espagnol de 26 ans a quasiment trouvé un accord avec le club phocéen.

Après plusieurs jours d’intenses négociations, l’Olympique de Marseille a réussi à convaincre Alvaro Valles de rejoindre le club phocéen. Ce n’était pas gagné car initialement, le gardien de Las Palmas était plutôt chaud pour rejoindre le Bétis Séville, son club formateur qui souhaitait également le faire venir lors de ce mercato estival. Rapidement, l’OM a verrouillé un accord avec Las Palmas en proposant 8 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus, une somme supérieure à celle proposée par le Bétis Séville, qui n’était pas prêt à mettre plus de 4 millions d’euros sur la table.

Signature obligatoire, Alvaro Valles arrive forcé à l'OM https://t.co/2i3n6TVY7p — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2024

Après avoir conclu un accord de principe avec Las Palmas, les dirigeants olympiens devaient encore convaincre le n°13 des Canaris de faire le grand saut en quittant l’Espagne pour rejoindre l’OM. Et c’est désormais chose faite selon la radio locale Burgao FM. Un accord pour un contrat de quatre ans est évoqué, avec une nette hausse de salaire à la clé pour Alvaro Valles, qui va plus que doubler son salaire actuel en signant à l’Olympique de Marseille. La somme évoquée est pourtant raisonnable, avec des émoluments estimés à 100.000 euros par mois, soit trois fois moins que ce percevaient Pau Lopez ou Steve Mandanda par le passé du côté de Marseille.

Accord total pour Alvaro Valles à l'OM

Cette offre salariale, bien que raisonnable à l’échelle de l’OM, a fait mouche auprès du joueur et de son entourage car le Bétis Séville (là encore) lui proposait beaucoup moins. A moins d’un improbable revirement de situation, Alvaro Valles va donc devenir dans les jours à venir le nouveau gardien de l’Olympique de Marseille. Une belle affaire sportivement pour le club phocéen car Alvaro Valles faisait partie des meilleurs gardiens de Liga cette saison au point d’être convoqué dans la pré-liste de Luis de la Fuente pour l’Euro avec l’Espagne. Si cette signature se confirme, il s'agira de la troisième recrue du mercato estival de l'OM après Lilian Brassier (Brest) et Ismaël Koné (Watford). Et en attendant peut-être du lourd puisque les dossiers Alexis Sanchez, Mason Greenwood ou Eddie Nketiah sont avancés.