L’OM de Marcelino le dégoûte, Ounahi veut partir ‍!

Titulaire en début de saison, Azzedine Ounahi vient de passer deux matchs sur le banc sans même entrer en cours de jeu face à Metz et Brest.

Auteur du but de l’égalisation de l’Olympique de Marseille face à Reims lors de la première journée, Azzedine Ounahi a eu les faveurs de Marcelino en début de saison, pour le premier match de Ligue 1 mais également pour les deux matchs de Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Inutilisé contre Metz, l’international marocain n’est pas non plus entré en jeu face au Stade Brestois samedi soir au Vélodrome (2-0). Simple choix tactique ou départ à venir dans la dernière ligne droite du mercato ?

— Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) August 27, 2023

A priori, la seconde option est la bonne puisque selon les informations du compte @ActuFootMaroc, un départ est à l’ordre du jour pour l’ancien milieu de terrain d’Angers, recruté en janvier dernier par Pablo Longoria pour 8 millions d’euros. Le média spécialisé indique qu’un rendez-vous entre le clan Ounahi et la direction de l’OM s’est tenu cette semaine. Deux points ont été évoqués, le repositionnement du joueur à son poste préférentiel dans l’axe… et un éventuel départ. Et contre toute attente, Azzedine Ounahi aurait finalement demandé à quitter l’Olympique de Marseille, jugeant son jeu incompatible avec la philosophie de l’entraîneur Marcelino. Azzedine Ounahi estimerait même que le style prôné par le coach espagnol de l’OM serait « un frein à sa progression ».

Ounahi veut quitter l'OM dans le money time du mercato

Contre toute attente, l’international marocain, éblouissant à la Coupe du monde 2022 avec le Maroc, pourrait donc faire ses valises et quitter Marseille six mois seulement après son arrivée sur la Canebière. Si tel était le cas, nul doute que les supporters phocéens seraient frustrés. Longtemps blessé, Azzedine Ounahi a très peu joué avec l’OM et son début de saison à gauche était prometteur, avec notamment un but à la clé contre Reims même si par la suite, son match retour face au Panathinaïkos avait été raté. Reste maintenant à voir où pourrait rebondir Ounahi et quel sera le prix fixé par l’OM. La semaine dernière, des rumeurs l’envoyaient en Arabie Saoudite pour 15 à 20 millions d’euros.