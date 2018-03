L’OM chambre l’OL et le PSG au passage

Dans : OM, Coupe d'Europe, OL, PSG.

Ce n’était pas forcément attendu, et ce n’est pas spécialement une bonne nouvelle pour le football français, mais il n’y a plus qu’un seul club tricolore en quart de finale des Coupes d’Europe. Le PSG s’est fait sortir par le Real Madrid la semaine dernière, et Lyon a bu la tasse face au CSKA Moscou ce jeudi soir. Peu avant, l’OM avait passé avec brio l’écueil de l’Athletic Bilbao, mais le community manager du club provençal a patiemment attendu la fin du match de Lyon pour rappeler que l’OM était désormais le seul club français encore en lice en Europe.