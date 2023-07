L'OM c'est la catastrophe, cette journaliste panique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le 8 août prochain, l’OM disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une échéance cruciale pour le club phocéen, qui doit vite boucler son mercato pour être compétitif dans un mois.

Pour l’instant, Pablo Longoria n’a bouclé qu’une seule recrue en la personne de Geoffrey Kondogbia, recruté en provenance de l’Atlético de Madrid pour environ 8 millions d’euros. Le reste du mercato est toujours en chantier. L’Olympique de Marseille fait toujours de la prolongation d’Alexis Sanchez et doit parallèlement recruter au moins trois latéraux et deux attaquants.

L'OM en retard sur le recrutement ?

Pablo Longoria et Javier Ribalta ont du pain sur la planche et si du côté des supporters, on ne s’inquiète pas encore réellement car on sait l’état-major de l’OM généralement réactif sur le marché des transferts, certains observateurs s’alarment quant à eux. C’est notamment le cas de Candice Rolland, qui a secoué Pablo Longoria sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe en faisant part de son inquiétude vis-à-vis du mercato au ralenti du club olympien à un mois du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

« Il n’y a qu’une seule recrue, on est à un mois du premier match de la saison en Ligue des Champions. Il manque trop de joueurs, il manque trois latéraux, il y a un nouveau coach avec un nouveau système à vite assimiler. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d’interrogations. Alexis Sanchez va-t-il rester ? Ça change quand même complètement le mercato de l’Olympique de Marseille » estime la journaliste de L’Equipe avant de conclure.

« Il y a de grosses interrogations, l’OM n’est pas prêt du tout. Quand à côté on regarde le mercato de Lens, on dirait que Lens est plus prêt que Marseille à jouer ce match de barrages alors que c’est l’OM qui a terminé troisième. Pour moi c’est hyper urgent, le mercato va surement se décanter mais les joueurs doivent vite apprendre à se connaître pour être prêts le jour du tour préliminaire de Ligue des Champions. Je suis hyper inquiète pour l’OM » analyse Candice Rolland, pour qui l’Olympique de Marseille va devoir très vite se positionner sur des latéraux et des attaquants pour compléter son effectif au plus vite. Au risque de faire comme l’ASM la saison dernière en barrages de Ligue des Champions, à savoir passer à la trappe car l’effectif n’avait pas été complété à temps.