L'OM bientôt aux Saoudiens, ils feront trembler le PSG

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM espère gagner en sérénité dans les prochaines semaines. Mais avec les nouvelles rumeurs de vente qui ont fait leur apparition, pas sûr que l'accalmie dure longtemps.

A Marseille, les ambitions ont été quelque peu revues à la baisse avec l'élimination en Ligue des champions. En Ligue 1, l'OM va tout tenter pour revenir sur le podium le plus vite possible. Mais cela ne sera pas une mince affaire au vu de la concurrence cette saison. Surtout que dans la cité phocéenne, il se passe toujours quelque chose. Alors que Gennaro Gattuso est à peine arrivé, des rumeurs de vente à l'Arabie saoudite sont de nouveau présentes. Pour certains observateurs, ce n'est pas forcément le bon moment pour vendre même si les Saoudiens ont pas mal d'atouts pour faire rêver les fans de l'OM. C'est d'ailleurs l'avis de Denis Balbir.

L'OM sous pavillon saoudien, le moment idéal ?

Dans une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet donné son avis sur un possible rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite. Pour lui, il y aurait tout de la bonne affaire. « L’une des questions qu’il faut se poser, c’est : est-ce que ce serait profitable au football français d’avoir un PSG / Qatar vs OM / Arabie Saoudite ? Je suis de ceux qui pensent que oui. C’est toujours souhaitable d’avoir des clubs solides économiquement et les Saoudiens peuvent amener ça à Marseille. Dans un club qui véhicule autant de passion, cela ne peut que faire grandir le club. Si un tas de repreneurs se sont cassés les dents à Marseille, l’Arabie saoudite a quand même prouvé certaines choses ailleurs. Contrairement à certains, qui récupèrent d’autres clubs, ce ne sont pas des arrivistes, simplement là pour la plus-value et sans rien connaître au football… », a notamment indiqué Denis Balbir, qui pense que l'Arabie saoudite pourrait faire du très bon boulot et concurrencer le Paris Saint-Germain sur la durée. Publiquement cependant, Frank McCourt persiste et signe, il compte bien continuer son projet à l'OM.