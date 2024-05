L'OM arnaqué de 25 millions d'euros au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'apprête à vivre une intersaison particulièrement mouvementée. Pas mal de départs sont attendus afin de soulager les caisses phocéennes.

A Marseille, il va falloir vite rebondir après une saison totalement ratée sur la scène nationale. Si quelques exploits ont fait le bonheur des fans en Europa League, le bilan reste très fragile et l'OM ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Bien évidemment pas de quoi faire les affaires des finances marseillaises, déjà bancales. Pablo Longoria va donc devoir trouver les meilleures solutions afin de faire rentrer de l'argent. Et cela passera par des ventes. A ce sujet, l'Olympique de Marseille aimerait beaucoup pouvoir vendre directement Vitinha. Problème, l'option d'achat de 25 millions d'euros incluse dans son prêt au Genoa ne sera pas levée compte tenu des finances du club italien. Mais un autre prêt est envisagé.

Vitinha, le Genoa veut retenter un coup

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vítor Oliveira ⚡️ (@vitinha__99)

Selon les informations de la presse italienne, le Genoa est en effet intéressé par la possibilité de garder Vitinha. Mais pas en transfert sec. Un nouveau prêt, assorti d'une autre option d'achat est donc une possibilité. Mais attention tout de même à ne pas se faire berner dans ce dossier. C'est du moins la crainte de Marwan Belkacem, qui rappelle que le propriétaire du Genoa, 777 Partners, est dans la tourmente, accusé d'opacité sur ses projets et l'état de ses finances. Sur son compte X, l'insider a notamment posté : « Reprêter Vitinha au Genoa, détenu par 777 qui est sous le coup d'une immense enquête pour leur gestion financière plus que douteuse... Va falloir regarder ça attentivement s'ils font le coup de mettre une OA intenable une nouvelle fois ». Plus gros transfert de l'histoire de l'OM, Vitinha, qui avait coûté près de 30 millions d'euros au club en 2023, est encore sous contrat sur la Canebière jusqu'en juin 2027... Une énorme épine dans le pied des Marseillais.