L'OM a trouvé une pépite à l'Ajax, un ancien niçois bloque tout

Par Mehdi Lunay

Pablo Longoria est toujours inspiré quand il s'agit de recruter de nouveaux joueurs pour l'OM. Pour renforcer le secteur offensif, il pense notamment au jeune portugais Carlos Forbs qui évolue à l'Ajax. Mais, le nouveau coach des Néerlandais s'oppose à son départ.

L'OM a réalisé un recrutement très solide depuis le début de l'été mais est-il armé pour faire peur aux défenses adverses ? Le doute est permis alors que les Phocéens ont beaucoup vendu dans le secteur offensif. Le meilleur buteur olympien Pierre-Emerick Aubameyang est parti en Arabie Saoudite et il ne fut pas le seul à quitter l'OM. Les Marseillais n'auront gardé qu'une saison leurs deux ailiers sénégalais Iliman Ndiaye, vendu à Everton, et Ismaila Sarr qui vient de signer à Crystal Palace. Des ventes très lucratives qui obligent Pablo Longoria à aller chercher un nouvel ailier.

Forbs à l'OM, Farioli est contre

Comme souvent, le président phocéen et sa cellule de recrutement ont été inspirés. Selon le journaliste Marwan Belkacem, l'OM vise l'ailier gauche portugais Carlos Forbs. Le joueur de 20 ans évolue actuellement à l'Ajax Amsterdam où il est arrivé il y a tout juste un an. Avant cela, il avait été formé en grande partie du côté de Manchester City. Sa première saison aux Pays-Bas a été poussive avec les difficultés sportives de l'Ajax et son statut de remplaçant en championnat.

Néanmoins, il reste un attaquant à fort potentiel et l'OM avait pu le constater la saison passée. En effet, Forbs avait marqué contre le club phocéen en Ligue Europa. Carlos Forbs est intéressé par le projet marseillais et souhaiterait quitter l'Ajax. Néanmoins, ce transfert est rejeté par le nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam Francesco Farioli. L'ancien coach de Nice compte sur Forbs, comme le prouvent les deux titularisations du Portugais dans les tours de qualification en Ligue Europa cet été. L'OM devra donc se montrer généreux financièrement pour convaincre le club néerlandais.