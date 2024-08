L'OM a trouvé son gardien de but, c'est une grosse surprise

En quête d'un successeur à Pau Lopez, sur lequel Roberto De Zerbi ne compte pas, l'Olympique de Marseille a entamé des négociations avec un gardien de but allemand.

Du côté des dirigeants de l'OM, les choses sont claires, et le premier informé a été Pau Lopez, ce dernier devra trouver un autre club durant ce mercato s'il veut avoir du temps de jeu. La piste Côme s'étant évaporée, l'Espagnol sait que celui qui va le remplacer comme portier titulaire devrait très rapidement arriver à la Commanderie. Et c'est d'ailleurs ce que confirme Florian Plettenberg, le spécialiste allemand du mercato pour Sky Sports Deutschland. Notre confrère révèle l'identité du gardien de but visé par Pablo Longoria, et il s'agit de Michael Zetterer. Agé de 29 ans, le portier allemand du Werder Brême est en effet l'heureux élu, ce choix ayant été rapidement validé par Roberto De Zerbi, qui apprécie le profil du gardien et a donné le feu vert aux responsables marseillais pour explorer ce dossier.

🚨🔵⚪️ 🆕 Olympique Marseille, exploring deal to sign Michael Zetterer!



First talks took place as Pau López‘ future is open. De Zerbi is said to be very open with the idea of bringing Zetterer in.



🧤29 y/o number one of Werder Bremen has extended his contract until 2027 in… pic.twitter.com/UxaLrVQgJn