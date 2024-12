L'OM a fait un braquage à l'Anglaise au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a dépensé plus de 15 millions d’euros pour s’offrir Jonathan Rowe en provenance de Norwich l’été dernier. Un investissement que le club phocéen ne regrette pas, malgré le faible temps de jeu de son attaquant anglais.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a totalement rebâti sa ligne d’attaque en s’attachant les services de Mason Greenwood, Elye Wahi ou encore Neal Maupay. Parmi les joueurs offensifs recrutés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, il ne faut pas oublier Jonathan Rowe, pour qui l’OM a tout de même dépensé près de 15 millions d’euros. Une coquette somme pour le déloger de Norwich City en Championship. Auteur de deux buts et deux passes décisives depuis le début de la saison, l’ailier de 21 ans a montré de belles choses et avait même enchaîné quelques titularisations à la place de Luis Henrique.

Mais le changement de système de Roberto De Zerbi, qui évolue en 3-4-3 depuis deux matchs, lui est pour l’instant fatal. Ce qui ne veut pas dire que du côté de Marseille, on regrette d’avoir investi sur Jonathan Rowe… bien au contraire. Un membre du club confie même dans L'Equipe que sans une grave blessure à Norwich, Jonathan Rowe ferait sans doute le bonheur d’un cador de la Premier League actuellement. « Il était vraiment une de nos priorités pour le poste d'ailier gauche. Sans la grave blessure qu'il a subie à Norwich, il n'aurait jamais pu débarquer chez nous, cela ferait longtemps qu'il s'éclaterait en Premier League » affirme-t-on au club.

L'OM est convaincu du potentiel de Rowe

La progression du joueur est maintenant entre les mains de Roberto De Zerbi, qui l’utilise moins depuis quelques matchs. « C’est un joueur fort » se défend pourtant l’entraîneur italien. « J’ai parlé avec lui, et je lui ai dit que s'il le veut, je peux l'accompagner, l'aider à être un joueur meilleur. Il faut juste qu'il soit disponible, humble, qu'il ait le sens du sacrifice pour progresser. Mais il a ça, selon moi » affirme le coach de l’OM avant le déplacement à Saint-Etienne dimanche soir. Un match pour lequel Jonathan Rowe a de fortes chances de débuter une fois de plus sur le banc. Mais l’Anglais ne doit pas se décourager, car l’OM est certain de son immense potentiel. Tout n’est qu’une question de travail et de patience.