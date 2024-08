L'OL fonce sur un attaquant qui vient de changer d'agent

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Transféré l'an dernier de Manchester City à l'Ajax Amsterdam pour 14ME, Carlos Forbs devrait quitter le club néerlandais cet été. L'Olympique Lyonnais est cité dans ce dossier.

John Textor a décidé de vendre plusieurs joueurs à des clubs anglais amis, notamment des attaquants, mais le propriétaire de l'OL ne souhaite pas trop déshabiller son club au moment où Pierre Sage traverse un premier trou d'air. Avec deux défaites en deux matchs de Ligue 1, et zéro but marqué malgré la présence de Mikautadze et Lacazette, Lyon ne laissera pas partir Ernest Nuamah sans le remplacer. Et à deux jours de la fin du mercato, Hugo Guillemet révèle l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Carlos Forbs, attaquant portugais découvert au Sporting par Manchester City. Forbs n'est pas totalement inconnu en France, puisqu'il avait marqué contre l'OM l'an dernier lorsque le club phocéen avait croisé l'Ajax en Europa League, et d'ailleurs au début du mois d'août, le joueur avait été cité comme proche de Marseille.

Forbs à l'OL, il y a une condition avant

A Lyon, le joueur portugais pourrait remplacer Nuamah, et pour aider son transfert, il vient de prendre une décision radicale. En effet, Fabrizio Romano a révélé que Carlos Forbs venait de changer d'agent, rejoignant l'écurie CGM Sports. Avant d'avancer ses pions dans ce dossier, l'Olympique Lyonnais va d'abord devoir attendre de boucler un accord pour Ernest Nuamah. Si le départ de ce dernier se confirme pour Everton ou Nottingham, alors les négociations reprendront avec l'Ajax Amsterdam. Tout cela devra être bouclé d'ici vendredi 23h, ce qui laisse peu de temps à l'OL pour ficeler ce dossier supplémentaire. On risque de ne pas dormir beaucoup du côté des bureaux du Groupama Stadium d'ici le deadline day.