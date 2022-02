Kamara va quitter l'OM, Longoria l'a compris

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Joueur clé aux yeux de Jorge Sampaoli à l’OM cette saison, Boubacar Kamara est plus que jamais sur le départ.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille au mois de juin, Boubacar Kamara se dirige vers la sortie. Il y a encore quelques semaines, le président marseillais Pablo Longoria espérait encore obtenir l’accord du milieu défensif de 23 ans pour prolonger son bail au sein de son club formateur. Mais à en croire les informations obtenues par L’Equipe, les dirigeants de l’OM ne se bercent plus d’illusions au sujet de l’avenir de Boubacar Kamara. Et pour cause, malgré des discussions qui s’éternisent depuis près d’un an, aucun accord n’a été trouvé entre l’entourage du joueur et la direction marseillaise. L’OM ne s’est pourtant pas montré radin dans ce dossier en proposant à Kamara de devenir son joueur le mieux payé du vestiaire. Sans refuser catégoriquement les offres de l’Olympique de Marseille, l’entourage de Boubacar Kamara a laissé Pablo Longoria en stand-by.

L'OM n'a plus d'espoir dans le dossier Kamara

Les conseillers du joueur formé à l’OM ont bien conscience qu’avec son statut de joueur libre, l’international espoirs français va déchainer les passions sur le marché des transferts. Barcelone, le Bayern Munich ou encore Chelsea et la Juventus Turin suivent attentivement la situation d’un joueur à très haut potentiel et qui ne coûtera pas un centime en indemnité de transfert cet été. Pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, l’espoir fait vivre mais il n’y en a plus vraiment dans ce dossier. Dépités, certains dirigeants influents dans le cercle proche de Pablo Longoria ont soumis au président espagnol de l’OM l’idée d’écarter Boubacar Kamara afin de le sanctionner, à l’instar de ce que le Barça a souhaité faire avec Dembélé. Une proposition radicale qui n’a pas trouvé grâce aux yeux de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. En partie car Kamara est indispensable à l’OM. Sans lui (7 matchs), Marseille n’a gagné que deux matchs cette saison. Un chiffre qui en dit long sur l’importance d’un joueur clé pour Marseille.