Jonathan Rowe signe à l'OM et demande pardon

Par Mehdi Lunay

Jonathan Rowe est officiellement devenu un joueur de l'OM ce vendredi. Un transfert souhaité par l'Anglais qui avait mis la pression sur son ancien club Norwich. Il a tenu à s'excuser auprès du club et des supporters pour la tension des derniers jours.

On ignore encore si Jonathan Rowe sera au niveau pour l'OM mais la motivation du jeune anglais est déjà certaine. Jeune espoir de 21 ans, l'ailier de Norwich a poussé pour rejoindre la Canebière. Son souhait a été exaucé ce vendredi soir mais la fin de l'aventure chez les Canaries a été mouvementée. Rowe est allé au clash avec sa direction et son entraîneur. Il avait boycotté le premier match de championnat sur la pelouse d'Oxford United, lequel a été perdu par Norwich 2-0. Envoyé chez les U21, il s'est attiré les foudres de son public. Il a fait son mea culpa dans la foulée de son transfert à Marseille.

Rowe publie un message d'excuses

Le nouveau joueur de l'OM a publié un communiqué sur Instagram pour s'excuser vis-à-vis des supporters de Norwich, revenant notamment sur sa posture agressive des dernières semaines. « Chers Canaris, je ne sais pas par où commencer. Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi. Pas seulement à cause de la façon dont j'ai laissé tomber l'équipe, mais à cause de la façon dont je vous ai laissé tomber. Je m'excuse. Ce n'était pas dans mes habitudes et je comprends parfaitement la réaction. J'imaginais que mon départ de Norwich serait complètement différent de celui-ci, car nous avons eu une relation incroyable au fil des ans », a d'abord écrit le joueur formé à Norwich.

Il a ensuite tenu à rendre hommage au club dans sa globalité. « Je voulais venir ici pour dire un grand merci à tous ceux que j'ai rencontrés pendant mon séjour au club. Aux joueurs passés et présents, je me suis fait des amis et des souvenirs pour la vie. Au personnel de l'académie et de l'équipe première, merci pour tous les conseils et le soutien précieux. Le plus important, c'est de remercier les fans. Je suis tellement fier, béni et reconnaissant d'avoir un club comme Norwich qui fera partie de moi pour toujours. Avec amour, JR27 », a t-il conclu. Un beau message plein de classe pour éliminer les fantômes du passé et pour pouvoir se focaliser à 100% sur l'OM.