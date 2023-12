Joaquin Correa, l'OM n'en veut plus ‍!

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Très loin de répondre aux attentes placées en lui du côté de l’Olympique de Marseille, Joaquin Correa pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato d’hiver.

Annoncé comme une recrue de poids lors du dernier marché des transferts, Joaquin Correa peut déjà être considéré comme un vrai flop au sein du club phocéen. Pas décisif, avec zéro but et zéro passe décisive en 11 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans n’a plus joué depuis la fin du mois de novembre. Blessé à la cheville, l’Argentin pourrait bien ne pas reporter le maillot phocéen en 2024. En effet, selon les informations du média argentin El Dia de la Plata, Estudiantes serait intéressé pour récupérer Correa en 2024. En quête d’un nouvel attaquant, le club formateur de l’actuel Marseillais rêverait de ramener l’ancien chouchou local à la maison. Malgré un démenti des dirigeants d’Estudiantes, des contacts auraient bien été pris entre le club argentin et l’attaquant.

Estudiantes veut faire revenir Correa

🔹L'Inter de Milan confirme que Joaquín Correa 🇦🇷 deviendra un joueur de l'OM sur un transfert définitif en cas de qualification de Marseille en LDC !



(@FabrizioRomano) #MercatOM #TeamOM

Reste maintenant à savoir si l’Inter Milan sera prêt à casser le prêt de Correa à l’OM pour faire plaisir au joueur. Car il faut le rappeler, il y a quelques millions d’euros en jeu dans cette affaire. Lors du dernier mercato estival, Correa avait effectivement fait l’objet d'un prêt payant, estimé à 2 millions d'euros, assorti d’une option d'achat fixée à 10 ME. Une option automatique si Marseille termine sur le podium de la L1 et se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Histoire d’éviter d’investir sur un joueur qui n’a pas fait l’affaire en première partie de saison, Pablo Longoria pourrait donc faire son maximum pour ramener Correa à l’Inter et l’envoyer ensuite en Argentine. Mais dans ce dossier-là, ce sera le club milanais qui aura le dernier mot, vu que l’attaquant argentin dispose d’un contrat à l’Inter pour cette saison 2023-2024.