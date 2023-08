Joaquin Correa à l'OM, un revirement brutal

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Malinovskyi et/ou d’Ünder, l’OM pourrait se mettre en quête d’un nouveau joueur offensif et ces dernières heures en Italie, un intérêt du club phocéen pour Joaquin Correa était évoqué.

D’après les informations du site Interlive, l’Olympique de Marseille s’est penché sur la situation de Joaquin Correa, recruté par l’Inter Milan pour 27 millions d’euros il y a un an et disponible cet été pour seulement 15 millions d’euros. Sur le papier, l’affaire paraissait idéale d’autant que Marcelino aimerait un renfort pour animer le couloir gauche de son attaque d’ici la fin du mercato. En cas de départ de Ruslan Malinovskyi et/ou de Cengiz Ünder, Pablo Longoria pourrait accéder à la requête de son entraîneur d’ici au 31 août.

Mais d’après les informations de La Minute OM, très fiable depuis le début du mercato estival, cette piste n’est pas du tout creusée par l’état-major du club phocéen. En effet, même si la piste est très sexy sur le papier, Pablo Longoria et Javier Ribalta ne s’intéressent pas au milieu offensif de l’Inter Milan. Leurs efforts ces derniers jours sont surtout concentrés sur le recrutement d’un latéral droit, un poste où Jonathan Clauss n’a pas de concurrent au contraire de Renan Lodi à gauche, où le jeune Emran Soglo a émergé durant la préparation.

La rumeur Bounou également démentie

La Minute OM en a par ailleurs profité pour démentir une autre rumeur, celle menant à Yacine Bounou qui a été relancée sur certains médias et qui a brièvement été évoquée sur RMC. Pour le compte insider, il n’y a aucune chance de voir un gardien débarquer à Marseille cet été pour concurrencer Pau Lopez, lequel a été confirmé dans son rôle de n°1 par Pablo Longoria et Marcelino au cours des derniers jours. Et cela malgré ses deux énormes boulettes face au Bayer Leverkusen en match amical la semaine dernière.