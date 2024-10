Il zappe Rennes et signe à l'OM, « ‍j’ai choisi la difficulté ‍»

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

A 40 ans, Mathieu Valbuena court toujours. Le milieu international français évolue de nouveau en Grèce et en a profité pour dévoiler certaines anecdotes sur sa carrière, notamment le moment où il a choisi de rejoindre l’Olympique de Marseille.

Mathieu Valbuena fait durer le plaisir jusqu’au bout. Désormais âgé de 40 ans, l’ancien international français (52 sélections entre 2010 et 2015) a opté pour l’étranger depuis son départ de l’Olympique Lyonnais en 2017, découvrant la Turquie, Chypre puis la Grèce depuis sept ans désormais. Après un passage réussi à l’Olympiakos entre 2019 et 2023, Valbuena a signé à l’Athens Kallithéa cet été. Alors que sa carrière se rapproche de son dénouement, celui qui est passé par le centre de formation des Girondins de Bordeaux a accordé une interview à Ouest-France dans laquelle le milieu offensif livre quelques anecdotes sur son parcours de footballeur professionnel. Valbuena est ainsi revenu sur le moment de sa signature à l’Olympique de Marseille en 2006, alors que d’autres clubs souhaitaient également le recruter. Comme il l’affirme, le principal intéressé a privilégié l’OM au Stade Rennais, au grand dam de son père.

Valbuena revient sur sa signature à l’OM

Stop That Valbuena

pic.twitter.com/OqbKlBCkzQ — Stop That OM (@StopThatOM) August 19, 2024

Celui qui a finalement disputé 330 rencontres avec l’Olympique de Marseille entre 2006 et 2014 aurait pu prendre très tôt un autre chemin : «En début de carrière, j’aurais pu rejoindre Rennes avant d’aller à Marseille en 2006. J’avais eu un rendez-vous avec Pierre Dréossi (alors manager du Stade Rennais). Mais c’est vrai qu’à partir du moment où j’ai eu la possibilité d’aller à Marseille, mon choix était fait. Même si mon père n’était pas tout à fait d’accord. Il aurait préféré que j’aille à Rennes, parce qu’on sait très bien qu’à Marseille, c’est très difficile pour un jeune joueur de pouvoir s’imposer tout de suite. Mais voilà, j’ai choisi la difficulté, et quelque part, j’ai réussi mon pari en m’imposant à l’Olympique de Marseille», a-t-il affirmé. Finalement, son choix s’est avéré payant puisqu’il a remporté le Championnat de France avec l’OM en 2010, et a également remporté trois Coupes de la Ligue en 2010, 2011 et 2012 en plus du Trophée des Champions en 2010. Les supporters de l’OM se souviennent forcément de ses deux buts en Ligue des Champions à Liverpool en 2007 (0-1) puis à Dortmund en 2011 (2-3), offrant à chaque fois la victoire à son équipe.