Gattuso sort son fouet, l'OM ne ve plus rigoler

Par Adrien Barbet

Déçu par les mauvais résultats de l'Olympique de Marseille ainsi que de l'implication de certains joueurs, Gennaro Gattuso a pris une décision drastique concernant sa méthode de management.

Seulement huitième de la Ligue 1 après 21 journées disputées, l'OM réalise une saison décevante, notamment compte tenu des belles promesses mercato estival. Malgré l'arrivée de Gennaro Gattuso après le départ agité et controversé de Marcelino, le club de la cité phocéenne ne parvient pas à réellement se relancer. Une qualification pour la Ligue des champions semble même compromise pour Marseille qui reste sur cinq matchs sans victoire en championnat. Également éliminé de la Coupe de France, l'OM doit absolument sauver sa saison avec l'Europa League. Afin de valider les derniers objectifs à court terme, l'entraîneur italien a pris une décision importante. Il va désormais durcir son management, quitte à envisager la possibilité que cela finisse en clash avec une partie de son vestiaire. C'est ce qu'a expliqué le journaliste de RMC Sport, Florent Germain.

Révolution à l'OM, Gattuso va durcir le ton

« Sa relation avec le vestiaire ? Il est encore apprécié par les joueurs, parce que Gattuso les a toujours défendus et protégés. Ils aiment globalement sa personnalité, mais quand on fouille un peu, on se rend compte qu’il n’a pas un impact tactique comme pouvaient l’avoir un Tudor ou un Sampaoli, ça, c’est assez clair. Il a annoncé qu’il allait durcir un peu son management, donc il faudra voir ce que ça donne au niveau de sa relation avec les joueurs » a confié notre confrère au sujet de l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan. Très critiqué, Gattuso prend un virage totalement différent dans son management à l'OM et va sévir avec certains joueurs. Jonathan Clauss pourrait par exemple en faire les frais, lui qui a été pointé du doigt en toute fin de mercato pour son manque d'implication et de leadership à Marseille. Mais l'ancien lensois n'est probablement pas le seul à devoir craindre la colère du coach italien, qui a montré comme joueur qu'il était capable de se fâcher très fort.