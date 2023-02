Longoria humilie Al-Khelaifi, Riolo est sans pitié

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

À côté d'un PSG en grande difficulté actuellement, l'OM ferait presque office de modèle idéal. Sportivement comme humainement, il se dégage quelque chose de fort sur la Canebière. Le principal responsable ? Pablo Longoria bien sûr.

Il n'y a pas si longtemps, opposer PSG et OM n'avait pas de sens tant ces deux clubs évoluaient dans deux catégories bien différentes. Et même si Paris a évité le pire en battant Lille ce dimanche, Marseille fait de nouveau peur. Car si l'OM peinait à s'installer en haut de la hiérarchie nationale quand le PSG était dans les hautes sphères européennes, ce complexe d'infériorité semble avoir disparu en 2023. En effet, les Marseillais arrivent enfin à battre le PSG sur le terrain et à le concurrencer au classement de Ligue 1. Au niveau du jeu, les Phocéens deviennent même de plus en plus séduisants en comparaison de leurs homologues parisiens. Mais, le rapport de force s'est surtout inversé au niveau de l'environnement des deux clubs.

Pablo Longoria, le président rêvé pour le PSG

Longtemps étiqueté club le plus instable de France, l'OM est devenu un modèle de gestion saine avec une pyramide claire et solide. Pablo Longoria dirige de main de maître le club olympien et forme un beau duo avec Igor Tudor. De quoi contraster avec les faiblesses de la direction parisienne, toujours plus évidentes avec les polémiques qui se succèdent au fil des mois. Un constat qui n'a pu échapper à Daniel Riolo. Le journaliste de RMC envie les Marseillais d'avoir Pablo Longoria comme président estimant même que l'Espagnol est le chaînon manquant du PSG.

Ce dimanche, retour sur la révolution Longoria à l'OM, avec en grand témoin le directeur du football Javier Ribalta, qui s'exprime pour la première fois depuis son arrivée au club !



Grand Format exceptionnel de @jordanollivier et @SaberDesfa ➡️ https://t.co/IKeg1qILEj — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 19, 2023

« C'est aussi le président qui permet à l'entraîneur de travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, si tu compares avec le PSG, les derniers entraîneurs n'ont pas pu bosser correctement parce qu'ils n'étaient pas soutenus. [...] Tudor n'a pas démontré ailleurs que c'était un grand coach, il va peut-être le devenir parce qu'il montre de très belles choses, mais il n'arrive pas avec cette étiquette-là. Lorsqu'il arrive, on l'a mis dans un fauteuil, parce qu'on le sait, le contexte de l'OM n'a rien de facile. Et ça, c'est aussi le travail d'un président », analyse t-il sur RMC Sport. Pablo Longoria futur cible du PSG ? Pas sûr qu'il quitte l'OM pour le PSG, même pour tout l'or du monde.