EL : 0-4, deux buts contre son camp... L'OM fait honte à Francfort

Commerzbank-Arena.

Francfort - OM : 4-0.

Buts : Jovic (1ère, 67e), Luiz Gustavo csc (17e), Sarr csc (62e) pour Francfort.

À la dérive en Europa League, l'Olympique de Marseille a complètement sombré contre l'Eintracht Francfort (0-4), à cause notamment de deux buts contre leur camp de Luiz Gustavo et de Sarr...

Déjà éliminé de cette C3 depuis sa défaite contre la Lazio au début du mois de novembre, le club phocéen avait à cœur de sauver son honneur de finaliste sortant à Francfort. Mais en Allemagne, Marseille allait vivre un véritable cauchemar. Puisqu'après seulement 58 secondes de jeu, Jovic trompait Pelé en renard des surfaces (1-0 à la 1ère).

Après cette entame catastrophique, et ce but le plus rapide encaissé par Marseille en EL, la troupe de Rudi Garcia touchait le fond... À cause de Luiz Gustavo, qui mettait une passe en retrait dans son propre but (2-0 à la 17e), puis à cause de... Sarr, qui inscrivait un deuxième but contre son camp pour l'Eintracht en loupant son dégagement (3-0 à la 62e). Profitant enfin des errements défensifs de Caleta-Car et de Rolando, Jovic s'offrait un doublé (4-0 à la 67e).

En perdant ce match sans enjeu contre le leader du Groupe H (0-4), l'OM conforte sa triste dernière place avec un seul petit point après cinq journées, et replonge donc dans le doute après une bonne série en L1.