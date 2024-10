Dimitri Payet, le come-back à l'OM se profile

Dans : OM.

En danger au Brésil où il pourrait se voir indiquer la sortie avant la fin de son contrat, Dimitri Payet peut, à 37 ans, revenir à l'OM.

Arrivé en grandes pompes au Vasco de Gama il y a un peu plus d’un an, Dimitri Payet connait une aventure au Brésil qui n’est pas sans rappeler ses dernières années à l’OM. Des débuts compliqués, une forme qui revient pour régaler le public, puis une rechute après la trêve et de nouveau un démarrage très lent, avec un surpoids, un coup de blues et peu d’impact sur le jeu. Résultat, selon Globo, les dirigeants envisagent de mettre un terme à son contrat avec quasiment un an d’avance, dès le mois de décembre à la fin de la première phase du championnat.

Le club de Rio de Janeiro a besoin de liquidités en raison notamment des grosses difficultés financières de son sponsor principal et investisseur 777 Partners, qui est en faillite. Soulager le club brésilien de sept mois de salaire de Dimitri Payet permettrait à tout le monde d’y trouver son compte, le Réunionnais ayant un peu de mal moralement à tenir le coup avec aussi peu de temps de jeu, quelques blessures, et l’éloignement de sa famille restée à Marseille.

Payet a sa place au chaud à l'OM

Ces informations de la presse brésilienne ont bien évidemment été entendues dans la cité provençale, où certains se prennent même à rêver d’un retour de Dimitri Payet à l’OM pour aider le club ponctuellement. Pour l’heure, cela semble totalement impossible pour le joueur de 37 ans. Du moins sur le terrain, car en dehors, il avait confié l’année dernière qu’il avait toujours son contrat en cours pour sa reconversion à Marseille. « Ma reconversion au club est programmée, normalement, quand je prendrais ma retraite sportive, mais pas forcément en 2025. Ça sera acté à la fin de ma carrière », avait souligné Dimitri Payet, nommé Marseillais à vie par Jacques-Henry Eyraud, au moment de s’engager au Brésil. Son retour à l’OM semble donc inévitable, mais il reste à connaitre le timing, sachant qu’il n’est pas dit qu’après son aventure à Vasco de Gama, l’ancien joueur de Nantes, l’ASSE ou Lille, n’ait pas encore envie de tenter une dernière virée.