De Zerbi n'a pas fui devant Poutine, il ne lâchera pas l'OM

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi a employé des mots très forts pour revenir sur son coup de sang après la défaite à domicile face à Auxerre. Il n'a pas l'intention de partir.

Roberto De Zerbi avait été prévenu, en mettant les pieds à l’Olympique de Marseille et au Vélodrome, l’entraineur italien allait découvrir une ville bouillante et exigeante sur le plan du football. Malgré des résultats globaux pour le moment corrects, les défaites à domicile contre le PSG et Auxerre, avec à chaque fois une prestation indigente des Olympiens, ont mis l’ancien coach de Sassuolo et Brighton à bout de nerfs. Ce dernier a poussé le bouchon très loin en mettant son départ dans la balance s’il était le problème qui empêchait l’OM de s’imposer en Ligue 1. Des propos qui ont fait du bruit, même si rapidement, du côté des dirigeants, on a fait passer des messages en interne qu’il s’agissait d’une simple formule, et pas d’une menace de tout abandonner.

De Zerbi et les bombardements russes

🎶 "On l'prenait pour Ancelotti, il vaut même pas Antonetti". 🎶#LesSopronos rendent un hommage vibrant au coach de l'OM, Roberto De Zerbi. 🔵⚪️ pic.twitter.com/nka4p6GjR3 — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) November 21, 2024

Ce n’est pas le genre de la maison, a tenu à faire savoir Roberto De Zerbi dans sa première prise de parole officielle depuis son message appuyé après le match contre Auxerre. En amont de la rencontre de ce samedi face au RC Lens ce vendredi, l’entraineur italien a prévenu qu’il ne lâcherait jamais l’OM, et il a même rappelé qu’il avait connu des situations bien plus difficiles, notamment lors de son passage au Shakhtar Donetsk quand l’Ukraine a été attaqué par la Russie en 2022. « Je ne vais pas démissionner ni fuir. Je ne suis pas parti d’Ukraine quand Poutine a lancé des bombardements sur Kiev, je ne vais pas m’échapper pour ce qu’il s’est passé à l’OM. Je crois à cet OM, aux joueurs que j'entraîne. Je ne vais nulle part ailleurs », a promis un Roberto De Zerbi qui a employé une image très forte pour faire comprendre son point de vue.

Le message semble en tout cas être passé, et nul doute que l’entraineur italien y réfléchira à deux fois avant de parler de son avenir pour essayer de secouer ses joueurs.