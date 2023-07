Coup de pression à l'OM, Marcelino est visé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a récemment repris le chemin de l'entrainement. Le club phocéen va devoir se montrer très assidu à l'aube d'une nouvelle saison de tous les dangers.

Les supporters de l'OM espèrent voir leur club très ambitieux la saison prochaine. Pour le moment, le club phocéen n'est pas encore assuré de disputer la Ligue des champions. Pour cela, les Olympiens devront passer par la case barrages. Et cette dernière aura lieu au mois d'août, alors que l'OM reprendra aussi la Ligue 1. La préparation qui s'effectue maintenant sera primordiale, tout comme le futur recrutement. La pression est maximale sur les épaules de Pablo Longoria mais aussi de Marcelino. L'entraineur espagnol va vite devoir prendre le pouls de sa nouvelle formation. Avant de reprendre la saison, l'ancien de Bilbao ou encore de Valence pourra se jauger contre quatre formations : le 15 juillet à 18h contre Nîmes (National), le 22 juillet (11h) face au KAS Eupen (D1 belge), le 27 juillet (13h) contre le RKC Waalwijk (D1 néerlandaise) et le 2 août face au Bayer Leverkusen (20h45). Pour Elie Baup, cette préparation devra se faire de manière très sérieuse.

Marcelino est prévenu

Lors d'un entretien accordé à La Provence, l'ancien coach du club phocéen a envoyé un message très fort à Marcelino : « Tout est une question de temps... et dans ce type de période, tu n'en as pas. Tu dois créer le meilleur équilibre entre travail tactique et physique tout en sachant que dans ces timings aucun des deux ne sera optimal. Les exhibitions, c'est bien pour donner du rythme à tout le monde, mais en avoir moins n'est pas un handicap (...). Dans l'immédiat, il devrait se concentrer sur le marquage en zone, le pressing, la hauteur de la ligne défensive, tout ce qui fait la récupération. Ce sont des repères qui sont facilement assimilables. Là où c'est plus délicat, c'est quand on a le ballon, dans la transition offensive », a notamment indiqué Elie Baup, impatient de voir comment Marcelino va gérer ses premiers rendez-vous importants avec l'OM. A l'instar d'Igor Tudor, rien ne lui sera passé...