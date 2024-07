Cette vente à 27 millions d’euros officialisée, l’OM en pleurs

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le chamboulement du mercato sera plus important que prévu à l'OM, car Pablo Longoria a été obligé de laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite. Malgré une tentative désespérée de le conserver.

Pablo Longoria, qui adore tout changer dans son effectif qu’une saison soit réussie ou pas, va être obligé de revoir ses plans et il n’a pas du tout aimé cela. En effet, deux joueurs de l'OM étaient considérés comme des capitaines pour la saison prochaine, et n’avaient donc aucune autorisation pour partir. Il s’agit de Leonardo Balerdi, pour qui l’OM reçoit des marques d’intérêt qu’il va falloir surveiller. Et Pierre-Emerick Aubameyang qui a poussé très fort pour faire ses adieux un an seulement après son arrivée, et a eu gain de cause après de sa direction. Le Gabonais va donc s’engager à Al-Qadsiah, qui lui a fait une offre impossible à refuser à hauteur de 20 millions d’euros par an jusqu’en 2026.

Une belle enveloppe pour faire oublier Aubameyang

Ce départ a eu le don de faire grimacer Pablo Longoria, qui ne voulait pas perdre son attaquant vedette et lui a fait deux promesses pour cela. Celle d’un nouvel entraineur avec un effectif plus compétitif pour vivre enfin une saison au sommet. Et selon La Provence, celle aussi de voir son salaire être encore rehaussé, lui qui touche 7,5 millions d’euros à 35 ans, et ce pour encore deux ans. Le quotidien local l’assure, l’OM était prêt à faire encore monter l’addition pour conserver un joueur qui aurait 37 ans à l’issue de son engagement avec le club phocéen. C’est dire la volonté de Pablo Longoria de tout faire pour le conserver.

Un échec donc, qui va forcer le président marseillais à trouver au moins un attaquant de premier plan pour le remplacer. En revanche, au niveau financier, outre le fait qu’Aubayemang n’aura pas d’augmentation salariale, le gain est colossal. En effet, l’OM va recevoir 10 ME de la part du club d’Arabie Saoudite, mais va surtout économiser 17 millions d’euros hors charge en salaire et prime. Le départ de l’ancien stéphanois va donc grandement alléger les caisses et permet également de disposer d’une bonne enveloppe pour recruter. Même si les millions d’euros sont une chose, et les buts marqués en sont une autre. Et le Gabonais, avec ses 30 réalisations sur la saison, pesait très lourd à ce niveau.