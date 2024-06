Barça, Bayern, Milan, Sergio Conceiçao ne voulait pas de l'OM ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les discussions sont avancées entre Sergio Conceiçao et l’OM, qui espère obtenir le feu vert définitif de l’entraîneur de 49 ans dans les heures à venir. Le coach portugais ne faisait pas de Marseille son choix n°1 mais devrait se laisser tenter.

L’Olympique de Marseille tient peut-être son nouvel entraîneur. Après avoir essuyé le refus de Paulo Fonseca, qui a de fortes chances de s’engager avec l’AC Milan dans les jours à venir, le club phocéen a tout misé sur Sergio Conceiçao. Depuis plusieurs jours, Pablo Longoria et Mehdi Benatia multiplient les rendez-vous afin de concrétiser la venue de l’ancien entraîneur du FC Nantes sur le banc de l’OM. Les choses risquent de s’accélérer dans les jours à venir puisque dans la nuit de lundi à mardi, le FC Porto a officialisé la résiliation du contrat de l’entraîneur portugais, désormais libre de s’engager dans le club de son choix.

Dans son édition du jour, La Provence évoque ce dossier épineux et indique que l’Olympique de Marseille tient le bon bout afin de parvenir à un accord rapide. De source proche du club, la confiance était au plus haut lundi soir et on voyait en Sergio Conceiçao « le candidat idéal » afin de relancer l’équipe après une saison épineuse, marquée par le passage de trois entraîneurs : Marcelino, Gennaro Gattuso et enfin Jean-Louis Gasset. De son côté, Sergio Conceiçao a conscience que l’offre marseillaise est attractive, notamment sur le plan financier puisque Pablo Longoria et Frank McCourt ont mis les petits plats dans les grands afin de convaincre le coach portugais.

Conceiçao espérait le Barça, le Bayern ou l'AC Milan

Sportivement en revanche, la situation de l’OM est moins vendeuse pour Sergio Conceiçao, d’autant que l’entraîneur portugais espérait un signe du Bayern Munich, du FC Barcelone ou de l’AC Milan. Mais le club bavarois a misé à la surprise générale sur Vincent Kompany, le vice-champion d’Espagne a fait le choix d’Hansi Flick tandis que les Rossoneri ont misé sur Paulo Fonseca, dont la signature est imminente. Autant dire que pour Sergio Conceiçao, l’OM est un plan D et un choix par défaut. Mais le caractère volcanique du club et le projet de le ramener sur le devant de la scène en Ligue 1 d’abord et en Europe ensuite est motivant et Sergio Conceiçao semble prêt à le relever. Au sein du board de l’Olympique de Marseille, on espère désormais pouvoir concrétiser la signature de l’entraîneur de 49 ans au plus vite. Si possible avant la fin de la semaine.