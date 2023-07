Aubameyang à l'OM, attention à la catastrophe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, l'excitation a gagné tout Marseille depuis que l'on sait que Pablo Longoria tente de faire venir Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM. Actuellement sous contrat avec Chelsea, l'attaquant gabonais peut accepter de se lancer un énième challenge.

Exit Alexis Sanchez, et bienvenue à Pierre-Emerick Aubameyang. Tandis que le meilleur buteur de l'OM cette saison poursuit ses vacances au Chili et n'a pas répondu à l'offre proposée par Marseille, les dirigeants phocéens travaillent évidemment sur une autre piste, laquelle a le mérite d'être spectaculaire. Cependant, si Alexis Sanchez passait pour un joueur sans aspérité, ce n'est pas le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Gentiment poussé dehors par Chelsea à un an de la fin de son contrat, l'attaquant de 34 ans a réussi à se mettre à dos Mikel Arteta, ce dernier l'ayant viré d'Arsenal, lassé du comportement de diva du joueur. Une réputation qui colle à la peau du joueur convoité par l'OM depuis que l'on a vu le documentaire All or Nothing Arsenal sur Prime Video. Pour Daniel Riolo, qui ne repousse pas totalement cette possibilité de voir Pierre-Emerick Aubameyang à Marseille, le risque est tout de même élevé que cela se finisse très mal.

« Plus personne ne veut d’Aubameyang, car il est super galère à gérer. On se souvient des problèmes qu’Arteta a eus avec lui. Ce n’est pas la qualité qui est un problème lorsqu’il a envie d’être bon, mais c’est le comportement du joueur. Je suis très étonné, j’ai dû rater un truc, à quel moment Marcelino l’a géré ? Je ne comprends pas le choix de l’OM (…) Il va arriver en se prenant pour le patron « moi, j’ai joué partout. » Si le mec vient, qu’il est motivé et qu’il est en forme, pourquoi pas pour une mission d’un an, mais je ne comprends pas. Il ne vaut plus rien. Après, tu le fais pour un « one shot », car après, tu ne le revends pas. C’est très étonnant tout de même. Aubameyang on sait comment ça s’est terminé à Arsenal, il peut être toxique dans un groupe, attention. C’est un pari que tu fais », a confié Daniel Riolo, étonné que Pablo Longoria puisse tenter ce genre d'opération avec le risque possible de dynamiter son vestiaire. La suite de ce mercato marseillais s'annonce palpitante.