ASSE : 12ME, l'offre impossible à refuser au mercato

Son départ a déçu les supporters de l'AS Saint-Etienne, mais Rémy Cabella a été transféré lors du dernier mercato à Krasnodar. Revenant sur cette opération, le milieu offensif de 29 ans estime que cela a été un deal gagnant-gagnant.

Prêté un an par l’OM en l’ASSE, Rémy Cabella avait été transféré définitivement de Marseille à Saint-Etienne lors du marché des transferts 2018 pour 6ME. Mais un plus tard, à la surprise générale, Cabella a quitté les Verts pour s’engager avec le club russe de Krasnodar moyennant le double de la somme payée par l’AS Saint-Etienne. Revenant sur cette opération, Rémy Cabella, qui s'est hélas gravement blessé au genou en Ligue des champions avec sa nouvelle équipe, avoue qu’il n’avait pas non plus vu le coup venir, mais que finalement tout le monde était d’accord pour que ce transfert se fasse, même si au départ rien n’avait été prévu dans ce sens.

Et Rémy Cabella de se confier sur BeInSports. « Personne ne voulait que je parte. A la base, rien n’était prévu dans le sens d’un départ pour moi. Je devais rester à l’AS Saint-Etienne et disputer l’Europa League avec les Verts. Après y’a eu Krasnodar. Au début, je n’ai pas dit oui, je n’ai pas dit non. J’ai réfléchi. Il y avait un contrat que je ne pouvais pas refuser. Pour moi c’était énorme. Pour une fois, c’était mon choix personnel. J’ai discuté avec Ghislain Printant, les présidents. Ils n’étaient pas d’accord, mais 12ME pour un joueur de 29 ans c’était énorme pour l’ASSE. Tout correspondait et aujourd’hui je ne regrette pas mon choix », explique Rémy Cabella, dont l’équipe est actuellement troisième du Championnat de Russie à 8 points du leader, le Zénith Saint-Pétersbourg.