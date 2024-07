Après Ndiaye, l'OM va refourguer Ismaila Sarr en Angleterre

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM réalise un début de mercato quasi parfait. Roberto De Zerbi s'est installé sur le banc phocéen, les recrues arrivent en nombre et surtout les flops se vendent facilement. Après Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr a une touche sérieuse en Angleterre.

Améliorer significativement la valeur de son effectif sans coupe d'Europe, c'est l'exploit réalisé en ce moment par l'OM. Malgré un budget plus serré, le club phocéen a fait venir Mason Greenwood, Ismael Koné et Lilian Brassier. Mais, Marseille est encore plus impressionnant dans le rayon des ventes. Le très décevant Vitinha a été vendu 16 millions d'euros au Genoa. Iliman Ndiaye a lui rejoint Everton contre 18 millions d'euros. Le prochain sur la liste se nomme Ismaila Sarr. Malgré une première saison olympienne en-dessous des attentes, le Sénégalais n'a pas eu de mal à trouver un club.

Ismaila Sarr vers Crystal Palace

Ismaila Sarr est ardemment convoité par Crystal Palace selon les informations de Foot Mercato. Les discussions sont même bien avancées pour un joueur aux 5 buts marqués avec l'OM la saison dernière. Après une première proposition financière infructueuse des Eagles, Sarr et le club londonien sont en bonne voie pour trouver un terrain d'entente. Le Sénégalais est intéressé à l'idée de revenir en Premier League, un championnat qu'il a connu sous le maillot de Watford.

Reste à voir ce qu'il en sera avec l'OM mais le même optimisme règne. Les deux clubs discutent activement pour le transfert d'Ismaila Sarr. La question financière sera centrale pour un ailier sous contrat jusqu'en 2028 à l'OM et qui avait été acheté 13 millions d'euros il y a seulement un an. Un transfert pour 15 millions d'euros serait souhaitable pour les Marseillais surtout après avoir dépensé 25 millions d'euros pour faire venir Mason Greenwood d'Angleterre.