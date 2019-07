Officiel : Lille fait le « Show » et recrute un milieu pour 2 ME

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

En passe de vendre Adama Soumaoro à Monaco et de recruter Yusuf Yazici en provenance de Trabzonspor, Lille a officialisé ce mardi la venue de Manuel Luis Da Silva Cafumana dit « Show ». Le milieu de terrain angolais de 20 ans vient de Primeiro de Agosto, club angolais, qui va percevoir 2 ME dans cette opération.

« Tout d’abord je voudrais remercier le club. Je suis très heureux et fier d’être-là, j’ai envie d’aider le LOSC du mieux que je peux. Mon objectif est déjà de bien m’intégrer ici et ensuite de tout faire pour gagner et essayer d’apporter du bonheur aux supporters. C’est vrai que pour moi, l’adaptation va être quelque chose de très important. Je vais tout donner et essayer d’être le plus rapidement possible à mon meilleur niveau » a indiqué le jeune milieu de terrain sur le site officiel des Dogues.