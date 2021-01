Mercato : Liverpool dans l’urgence, un énorme coup en L1

Dans : LOSC.

Malgré sa victoire 3-1 face à Tottenham cette semaine, Liverpool est beaucoup moins fringant ces dernières semaines.

Conserver le titre en Premier League semble désormais compliqué avec la mauvaise série traversée récemment. Et pour les observateurs de Premier League, il n’y a pas beaucoup de suspense au moment de comprendre pourquoi les Reds ont baissé de pied. La grave blessure de Virgil Van Dijk a totalement cassé la machine, et sans le Néerlandais, Jurgen Klopp a du multiplier les charnières centrales, dépassant même la vingtaine de combinaisons, sans trouver la bonne association. Et à trois jours de la fin du marché des transferts, le manager allemand a lâché une petite bombe en confirmant qu’il cherchait à recruter un défenseur central très rapidement. Et ce vendredi, l’informateur spécialisé sur le mercato Manu Lonjon annonce que Liverpool pourrait bien jeter son dévolu sur un joueur du championnat de France.

En effet, Sven Botman est régulièrement supervisé par les Reds ces dernières semaines, et le coup d’accélérateur pourrait donc intervenir rapidement. Il faudra toutefois que le club de la Mersey soit très entreprenant pour convaincre Lille de lui vendre son défenseur néerlandais de 21 ans, mais la situation économique de tous les clubs français, y compris celle du LOSC, est aussi à prendre en compte. Botman a été recruté par Luis Campos en provenance de l’Ajax Amsterdam, pour 9 ME. Nul doute que l’opération serait énorme pour le club nordiste, qui envisage de le céder pour plus de 20 ME, même si bien évidemment, cela aurait tendance à fragiliser le solide édifice de Christophe Galtier cette saison.