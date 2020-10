Ang : Van Dijk absent 8 mois après le tacle fou de Pickford !

Dans : Premier League.

Fou de rage après le derby Everton-Liverpool, Jürgen Klopp ne risque pas de décolérer puisque Virgil van Dijk devrait être absent presque toute la saison suite au geste impuni de Pickford.

Plus que le nul concédé par son équipe face à l’ennemi local, c’est contre l’arbitre que l’entraîneur de Liverpool était remonté samedi après-midi suite au 2-2 concédé par les Reds face à Everton. Et notamment à la fameuse action du début de match qui a envoyé Virgil Van Dijk à l’infirmerie, le défenseur néerlandais étant victime d’une sortie de kamikaze de Jordan Pickford. Et si l’arbitre a utilisé la VAR cela a été pour siffler un hors-jeu. De quoi faire hurler Jürgen Klopp. « Pour moi, c'était clairement un penalty et puis évidemment, nous avons vu que le drapeau se levait, donc c'était un hors-jeu. Je pensais quand même que ça valait la peine de jeter un coup d'œil sur la faute, mais cela ne s'est pas produit. Nous n'avons aucun pouvoir », fulminait le coach des Reds.

Et cela ne va pas se calmer puisque ce samedi soir, la presse anglaise annonce que Virgil Van Dijk est gravement blessé aux ligaments du genou, BeInSports évoque une rupture totale, et qu’il semble désormais acquis que l’international néerlandais sera absent 7 à 8 mois. Un coup dur pour Liverpool, mais également pour les Pays-Bas qui ne sont pas du tout certains de compter sur Virgil Van Dijk pour l’Euro 2021. Pour rappel, le gardien de but d'Everton a terminé la rencontre sans aucune sanction suite à sa sortie totalement démentielle.