Mercato : Cette fois c'est la bonne, Soumaoro quitte Lille

Dans : LOSC.

En juillet dernier, Lille trouvait un accord avec Monaco pour le transfert d’Adama Soumaoro, moyennant 13 ME. Finalement, l’opération capotait en raison d’un désaccord de dernière minute entre l’ASM et le défenseur de 27 ans.

Cette fois, c’est peut-être la bonne pour l’ancien capitaine de Lille, dont le départ ne fait plus beaucoup de doute au mercato hivernal. En effet, France Football indique que le transfert d’Adama Soumaoro est en cours de finalisation. Mais ce n’est pas en Ligue 1 que le natif de Fontenay-aux-Roses va rebondir puisque le magazine indique un transfert vers le Genoa en échange de 10 ME pour Lille.

Un deal surprenant qui dépeuple dangereusement Lille en défense centrale, Christophe Galtier n’ayant désormais plus que José Fonte, Djalo et Gabriel comme spécialistes du poste. Rappelons en revanche que les Dogues n’ont plus qu’une compétition à jouer après leur élimination surprise face à Belfort mercredi soir en Coupe de France…