Mercato : Benzia quitte Lille et rejoint l'Olympiakos

On va commencer à parler français dans les vestiaires de l'Olympiakos, puisque ce samedi le club grec a officialisé la signature de Yassine Benzia sous forme de prêt d'une saison avec option d'achat. Le joueur formé à l'Olympique Lyonnais va retrouver Mathieu Valbuena et Youssef El-Arabi, deux anciens pensionnaires de la Ligue 1 qui ont aussi rejoint l'Olympiakos durant ce mercato.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Γιασίν Μπενζιά! / Yassine Benzia is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#Olympiacos #Welcome #YassineBenzia #WelcomeYassine pic.twitter.com/rRZzJnOU7l