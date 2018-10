LOSC : Vous ne le saviez pas, mais le futur Mandanda est à Lille

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

Taulier du LOSC, Mike Maignan a encore réalisé une grande prestation samedi soir sur la pelouse de Dijon, malgré un but encaissé sur penalty.

Sans doute meilleur gardien du championnat depuis le début de la saison, le portier nordiste a confié sur TF1 qu’il avait plusieurs modèles, dont Steve Mandanda. Et pour cause, Mike Maignan a régulièrement été comparé au gardien marseillais pour son style de jeu et son envergure par ses entraîneurs au cours de sa carrière. Mais désormais, les comparaisons, c’est terminé pour celui qui veut se faire un nom dans le paysage footballistique français.

« Pour moi, le gardien de but, c’est le patron. C’est le gardien qui tient son équipe, c’est le pilier. Il n’y a pas de grande équipe sans grand gardien de but. Avant, je parlais souvent d’Edwin van der Sar, Manuel Neuer, de Steve Mandanda parce qu’on m’appelait souvent Mandanda et on me comparait à lui quand j’étais petit. Mais j’attends de grandir. Je dirais plus que mon modèle, c’est moi. Je veux apprendre de moi-même et créer quelque chose avec mon nom » a confié un Mike Maignan très ambitieux, et surtout persuadé qu’il peut réaliser de grandes choses. A condition de maintenir ce niveau de performance sur le long terme…