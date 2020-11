LOSC : « Un des meilleurs jeunes du monde », Lille fait pleurer l'OM

Dans : LOSC.

Au micro de l'émission Téléfoot, Isaac Lihadji est revenu sur ses premiers pas au LOSC. L'ancien joueur de l'OM est heureux de sa nouvelle vie et de ses progrès, tout comme ses dirigeants.

Isaac Lihadji a quitté son club formateur, l’OM, cet été pour aller signer son premier contrat professionnel au LOSC. Le néo-Lillois a disputé trois rencontres de championnat depuis le début de la saison, soit plus qu’avec le club phocéen lors du dernier exercice. Les débuts de l’ailier droit ont été appréciés par Christophe Galtier. « Il est en forme, il est dans une grande période d’apprentissage au niveau du positionnement et du jeu. Mais on a vu les qualités qu’on lui connaît avec son pied gauche et sa capacité à accélérer », se réjouissait-il lors de la présaison.

Les louanges continuent de pleuvoir. Au tour de Luis Campos d’avoir de jolis mots pour la pépite tricolore. « Isaac a tout pour le football moderne. C’est le meilleur jeune français, et surtout l’un des trois meilleurs jeunes du monde à son âge », a lancé le directeur sportif du LOSC pour l'émission dominicale de TF1, Téléfoot. L'intéressé est lui aussi très heureux de faire partie du club nordiste. Une nouvelle étape bénéfique à sa progression, à s'en référer à ses déclarations. « Pour moi, c’est une très bonne décision que j’ai prise de rejoindre le LOSC. Je suis très fier d’être là. » Les Dogues espèrent voir leur nouvel élément progresser et confirmer toutes les attentes autour de lui. Ses quelques minutes grapillées à droite, à gauche, peuvent donner beaucoup d'espoirs aux supporters lillois.