LOSC : Sylvain Armand insulte tout le monde et ne retire rien !

Dans : LOSC.

Par Nicolas Issner

Malgré la victoire lilloise à Nantes, Sylvain Armand a littéralement pété les plombs en coulisse après un carton rouge reçu par Timothy Weah. Le coordinateur sportif du LOSC ne regrette absolument pas son craquage total.

Sylvain Armand a encore frappé ! Un mois après son coup d’éclat face au FC Metz et Frédéric Antonetti qui lui avait valu quatre matchs de suspension et de toutes fonctions officielles dont deux par sursis, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a récidivé alors que sa suspension était toujours en cours. Ce samedi au Stade de la Beaujoire, le coordinateur sportif du LOSC en a remis une couche à la suite d’un carton rouge adressé par M. Gaillouste à l’encontre de l’attaquant américain de Lille à la 64e minute. Une décision confirmée et ce après consultation de la VAR, qui a rendu Sylvain Armand hors de lui. En tribunes pour cette 29e journée, remportée (1-0) par le LOSC, le dirigeant lillois était descendu en zones techniques pour pousser un coup de gueule auprès du corps arbitral après une faute jugée « injuste ». Après s’être chauffé avec le gros caractère d’Antonetti, c’est à celui d’Antoine Kombouaré que l’ancien dirigeant rennais a décidé de se confronter avant finalement de rebrousser chemin en furie dans les couloirs de la Beaujoire. Auteur de grosses insultes contre l’entraîneur nantais et une partie de son staff, « Je te chope je te n***** ta mère, sal bâtard, viens, viens, fils de p*** », Sylvain Armand risque très gros.

« Si je regrette mon attitude ? Non »

Ça a été chaud après l'expulsion de Timothy Weah, notamment entre Sylvain Armand et les adjoints d'Antoine Kombouaré...



Les images et la réaction d'@carriere_eric...



▶️ https://t.co/zI9DZImw6X pic.twitter.com/rbrgSroQRF — Canal Football Club (@CanalFootClub) March 19, 2022

Sylvain Armand et le LOSC sont tout de même parti sur une note positive, avec les 3 points de la victoire. Mais même avec cela, le bras droit d’Olivier Létang ne regrette strictement rien vis-à-vis de son coup de sang. « L'expulsion ? Je ne supporte pas l'injustice. Je suis juste venu voir le quatrième arbitre pour lui dire que ce n'est pas normal d'avoir des erreurs avec des caméras et des ralentis sous tous les angles. Je peux faire mon mea culpa sur le fait de descendre. Mais aujourd'hui je défends mon équipe. Si je regrette mon attitude ? Non. On peut toujours regretter ce qu'on fait, évidemment que je peux ne pas descendre mais j'ai toujours été compétiteur » a déclaré l’actuel coordinateur sportif du LOSC en zone mixte après la rencontre. N’ayant pas respecté sa suspension, Sylvain Armand risque très gros avec cette récidive auprès de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.