LOSC : Sans stress, David peut offrir le titre au LOSC

Auteur d'un doublé victorieux contre l'OM, Jonathan David est aujourd'hui pleinement intégré au LOSC après des débuts difficiles.

Arrivé en provenance de Belgique avec l'étiquette de plus gros transfert de l'histoire du club, Jonathan David a connu une adaptation difficile en Ligue 1. Mettant plusieurs semaines à trouver le chemin des filets, l'attaquant a été la cible de nombreuses critiques. Lorsqu'il était dans le dur, Christophe Galtier l'a toujours soutenu. Et face à l'OM mercredi soir, son joueur lui a bien rendu puisque son doublé inscrit dans les dernières minutes a permis au LOSC de conserver la première place du classement. De manière générale, l'international canadien a rendu de chers services à son club puisqu'il a marqué le but de la victoire à plusieurs reprises. Aujourd'hui totalement intégré dans le système de son entraîneur, il est le meilleur buteur du club avec neuf réalisations.

Interrogé au sujet de son joueur, Christophe Galtier a loué sa capacité à se montrer décisif. « Sa première période était difficile. Quand Marseille s’est mis en bloc bas, j’ai bien enregistré ce que m’a dit mon banc de touche : Jonathan David pouvait nous débloquer la situation et être opportuniste. Il l’a été. C’est un garçon très atypique dans son comportement. Il est relâché, quelques fois trop relâché à mes yeux. C’est sa personnalité. Il n’a pas de stress, de pression. Il est opportuniste, il marque des buts importants. Il a été recruté pour ça » a déclaré l'entraîneur lillois. À tout juste 21 ans, Jonathan David pourrait bien être devenir l'atout numéro 1 du LOSC dans la course au titre. En cas de titre de champion, les 27 millions investis sur l'ancien joueur de La Gantoise seraient vite rentabilisés.