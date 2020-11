LOSC : Il n'y a pas d'affaire Jonathan David à Lille

Dans : LOSC.

Recruté pour 30ME en Belgique, Jonathan David n'a toujours pas trouvé le chemin du but avec Lille. Mais Christophe Galtier est patient avec l'international canadien de 20 ans.

Lorsque vous recrutez un buteur capable de marquer 48 buts et de délivrer 20 passes décisives en 95 matchs, en Belgique, et qu’en plus vous lâchez 30ME pour vous l’offrir, vous être en droit d’attendre que ce dernier soit efficace. Mais au sein d’une formation de Lille qui carbure à plein régime comme on l’a encore constaté jeudi contre l’AC Milan, Jonathan David a du mal à trouver les bons réglages, son compteur étant scotché à zéro en ce qui concerne l’efficacité. Pourtant du côté du LOSC, on ne veut surtout pas mettre une pression excessive sur le numéro 9 canadien. Et Christophe Galtier l’a encore dit ce samedi à la veille du déplacement de Lille à Brest, Jonathan David a toute sa confiance.

« Jonathan David a été bon contre Milan, vraiment très bon dans ce qu'on lui a demandé. J'ai trouvé son association avec Yusuf intéressante, avec les autres joueurs aussi, il est impliqué sur les buts. Il a fait un gros travail de pressing aussi. Ce samedi à l’entraînement, je lui ai mis une petite tape sur l'épaule en disant « continue car tu es dans le bon chemin, ne sois pas focus sur le but », même si c'est son rôle. Il doit être focus sur d'autres tâches qui vont lui permettre à un certain moment de retrouver le chemin des filets », a confié Christophe Galtier, histoire de retirer un peu de pression sur les épaules de son jeune attaquant.