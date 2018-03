LOSC : Pierre Ménès exige des sanctions, et pas des petites

Dans : LOSC, Ligue 1.

Ce week-end, les incidents à Lille après la rencontre opposant le LOSC à Montpellier (1-1) font l’actualité.

En effet, les supporters nordistes ont envahi la pelouse du Stade Pierre-Mauroy à l’issue de la rencontre et ont frappé certains joueurs de l’équipe de Christophe Galtier. Une scène surréaliste qui choque bien évidemment l’ensemble des observateurs. Certains comme Daniel Riolo ont néanmoins trouvé des excuses aux fauteurs de troubles, en mettant en avant la gestion catastrophique de Gérard Lopez.

Le son de cloche est totalement différent du côté de Pierre Ménès. Selon le journaliste de Canal Plus, de lourdes interdictions de stade doivent être rapidement prononcées. « Quand on voit les photos dans l’équipe Les envahisseurs de Lille sont clairement indentifiables. On attend donc du pénal et de lourdes interdictions de stade » a expliqué le journaliste sur son compte Twitter. Un message qui va dans le sens des dirigeants des Dogues, qui assurent avoir suffisamment de caméras de surveillance pour identifier les principaux coupables.