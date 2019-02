LOSC : Pépé vaut 80 ME au mercato, il s'en fiche royalement

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Avec déjà 16 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, Nicolas Pépé s’est clairement imposé comme l’un des meilleurs attaquants du championnat. Et forcément, il y a de grandes chances qu’il quitte le LOSC l’été prochain, les plus grands clubs européens ayant remarqué son incroyable progression. Reste à savoir quel sera le prix fixé par le patron Gérard Lopez pour sa pépite ivoirienne. Ces dernières semaines, un chiffre de 80 ME a par exemple été évoqué par Luis Campos. Mais toutes ces discussions ne montent pas à la tête du principal intéressé, lequel sait que tout est très fragile dans le football.

« Le prix que je vaux sur le marché, je n’y prête pas attention. Par exemple, quand le président dit 100 ME ou que Luis Campos parle de 80 ME, cela montre que je monte et que je change de dimension, mais je suis focalisé sur le football, tout ce qui se dit ou s’écrit ne m’atteint pas. Ce n’est pas un problème de gérer les sollicitations, tout ça. Je me protège, mes parents et mes agents sont comme une éponge. Je n’ai jamais eu de moments d’égarement liés à la notoriété. Ces histoires de prix ne peuvent pas me faire vriller. L’ascenseur monte, mais il peut vite redescendre » a confié dans France Football l’ailier droit du LOSC, bien conscient qu’il doit continuer à travailler. Et qu’il ferait une énorme erreur en pensant déjà à son futur transfert…