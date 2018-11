LOSC : Pépé flambe à Lille, Man City débarque en force au mercato !

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec déjà 8 buts inscrits en Ligue 1, Nicolas Pépé crève l’écran depuis le début du championnat.

Titulaire indiscutable de Christophe Galtier au LOSC, l’international ivoirien réalise assurément la meilleure saison de sa jeune carrière. Ce qui attire forcément les convoitises de l’étranger… Ces dernières semaines, les intérêts de Tottenham, Barcelone ou encore Chelsea et Arsenal ont filtré. Mais à en croire les informations du Times, un autre géant d’Europe s’intéresse de près à l’ancien attaquant du SCO d’Angers : Manchester City.

Pep Guardiola adorerait le profil du joueur, un peu similaire à celui de Riyad Mahrez, recruté cet été en provenance de Leicester. Et quand Manchester City veut un joueur, il n’y va pas par quatre chemins puisque selon le média anglais, l’état-major du champion d’Angleterre en titre a d’ores et déjà sollicité le LOSC pour connaître le tarif de Nicolas Pépé. La réponse de Gérard Lopez n'est pas encore connue, mais les supporters nordistes auront l'occasion de voir dès cet hiver si le propriétaire luxembourgeois tient ses engagements, lui qui a répété à de multiples occasions que son meilleur joueur ne partirait pas en janvier. On demande à voir, en cas de grosse offre sur la table...