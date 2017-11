LOSC-OM : Bielsa clashe l'entraîneur de l'OM sans ricaner...

Dans : LOSC, Ligue 1, OM.

La situation est tendue à Lille, où les supporters ont demandé une victoire ce dimanche face à Metz, sous peine de sérieusement s’énerver et de stopper leur soutien.

Marcelo Bielsa a bien entendu le message, lui qui souhaite prendre l’entière responsabilité de cette situation sur le plan sportif, même s’il a aussi expliqué que les agissements de Luis Campos, dont les responsabilités sont importantes, allaient à l’encontre de ses principes concernant le fonctionnement d’un club. S’il craint donc les guerres internes, Marcelo Bielsa n’aime pas les attaques venant de l’extérieur, comme celle de Rudi Garcia, ex-entraineur du LOSC, et qui s’était demandé à haute voix pourquoi les anciens cadres comme Basa, Enyeama ou Mavuba n’étaient plus là. El Loco a profité d’une question sur l’affaire Evra pour expliquer qu’il ne fallait pas se mêler des affaires des autres.

« Evra ? C'est une situation qui s'inscrit dans une réalité que j'ignore, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'opinion à émettre. J'ai vu l'autre jour que Rudi Garcia a dit, sans volonté d'interférer, qu'il aurait sans doute mieux fallu qu'Enyeama, Basa et Mavuba soient toujours dans l'équipe. J'ai toujours dit que pour construire une opinion il fallait une base factuelle bien solide... A l'évidence, je valorise Basa, Enyeama et Mavuba, mais ce que je dis, c'est que je ne veux pas répéter une conduite qui me semble erronée, c'est-à-dire, émettre une opinion sur de choses dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants », a expliqué l’entraineur argentin, qui fait ainsi la morale à son homologue, en lui recommandant de se mêler de sa propre équipe avant tout.