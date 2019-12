LOSC : Lopez promet du mouvement au mercato hivernal

Dans : LOSC.

D’ores et déjà éliminé de la Ligue des Champions, Lille aura la possibilité de se concentrer sur la Ligue 1 lors de la seconde partie de saison. Une donnée importante en vue du mercato hivernal…

Et pour cause, l’effectif actuel du LOSC est peut-être un peu trop fourni pour disputer simplement le championnat et les coupes nationales. C’est tout du moins ce que le président lillois Gérard Lopez a indiqué dans une interview accordée à L’Equipe en ce milieu de semaine. Pour l’homme d’affaires luxembourgeois, deux départs dès janvier sont clairement envisageables. Et cela a de fortes chances de concerner Adama Soumaoro et Thiago Maia, lesquels étaient déjà proches de quitter le club l’été dernier.

« On est bien au niveau des gardiens. On a cinq centraux (Fonte, Djalo, Gabriel, Agouzoul, Soumaoro) pour deux postes en défense. Cela pose un problème de vestiaire car on combine un droitier et un gaucher et Adama Soumaoro entre en concurrence avec José Fonte. On a aussi cinq milieux (Sanches, Soumaré, André, Xeka, Maia) pour deux postes axiaux. On ne peut pas faire remonter des jeunes. On fera sans doute un mercato d’ajustement et d’équilibre de vestiaire. On pourrait se séparer de deux joueurs (Soumaoro et Maia) et faire venir un attaquant en fonction de l’évolution de Timothy Weah » a expliqué en toute transparence le président de Lille. Reste maintenant à voir si les Dogues trouveront des acheteurs à un prix correct pour mener à bien leur plan hivernal…