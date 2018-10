LOSC : Lopez fait une belle promesse aux supporters avant le mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Gérard Lopez ne s’en est jamais caché et ce n’est pas parce que le LOSC est deuxième de Ligue 1 qu’il va changer son fusil d’épaule : son projet ne fonctionnera jamais sans le trading de joueur, instauré par le Luxembourgeois depuis un an. Et forcément du côté de Lille, on tremble déjà à l’idée de perdre Nicolas Pépé ou Jonathan Bamba dès cet hiver. Mais interrogé par France Football, le patron nordiste a rassuré tout le monde en affirmant que ses deux hommes forts ne bougeraient pas. En revanche, des départs sont prévus, notamment à des postes qu’ils jugent plus que doublés.

« La décision est même déjà prise. Ça ne veut pas dire que des joueurs ne partiront pas. On sait qu’on a des postes qui sont plus que doublés. Mais pour ces joueurs-là (Bamba et Pépé), il n’y aura pas de départ cet hiver. C’est acté. J’ai toujours dit que la vente des joueurs n’était pas quelque chose de mauvais. On est dans le championnat qui vend le plus au monde en termes de valeurs. Donc, quelque part, critiquer la vente des joueurs, ce serait critiquer l’une des bases fondamentales de la Ligue 1. Tant que l’institution n’est pas en danger, ce sera le sportif qui prendra le dessus » a promis Gérard Lopez aux supporters lillois. Un discours globalement rassurant même si on peut évidemment penser que le classement du LOSC à la trêve hivernale aura un impact sur le mercato.