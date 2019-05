LOSC : Lille veut piocher en Ligue 1 pour son mercato

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1, SCO.

Auteur d’une saison époustouflante, Nicolas Pépé va sans doute quitter Lille à l’issue de la saison.

En effet, l’international ivoirien est pisté par les plus grands clubs européens, et Christophe Galtier a confirmé après la victoire face à Angers qu’il serait impossible pour Lille de retenir son attaquant. Luis Campos est donc d’ores et déjà parti à la recherche de son successeur. Et si plusieurs pistes sont creusées au Portugal, l’ancien directeur sportif de Monaco ne néglige pas la Ligue 1.

En effet, La Voix du Nord explique que le LOSC surveille attentivement les situations de deux joueurs du SCO d’Angers. Flavien Tait et Jeff-Reine Adelaïde seraient ainsi dans le viseur de Luis Campos en vue de la saison prochaine. Deux recrues dont le profil plaît à Christophe Galtier, et qui pourraient permettre aux Dogues d’étoffer leur effectif. Ces dernières années, les recrues du LOSC en provenance d’Angers ont rarement été des flops : Sofiane Boufal et Nicolas Pépé en sont les meilleurs exemples.