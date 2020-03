LOSC : Lille demande à Aulas et Eyraud d'oublier l'Europe

Dans : LOSC.

Tandis que l'OL et l'OM semblent déjà penser à l'avenir européen, malgré l'épidémie de coronavirus. Du côté du LOSC on ne veut pas du tout penser à cela en ce moment.

Au moment où Jean-Michel Aulas évoque déjà la possibilité d’une saison blanche en Ligue 1, et donc de garder le classement de l’an dernier pour les places européennes, ce qui ferait le jeu de Lyon, Jacques-Henri Eyraud a lui confié aux joueurs marseillais que si la saison en restait là alors l’OM serait qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Un débat que du côté de Lille on suit avec une certaine désolation. Car comme Gérard Lopez l’explique dans un entretien accordé à L’Equipe, ses discussions sont malsaines et inutiles au moment où la planète traverse une grave crise sanitaire.

Pour le président du LOSC, les débats sur la saison prochaine n’ont pas lieu d’être, et les plans sur la comète doivent être remis à plus tard. « Il s'agit d'un moment où il faut être dignes et ne pas être égoïstes. On est en train de vivre quelque chose qu'aucun de nous, peu importe qu'on ait 40 ans, 60 ans, 80 ans, n'a connu de sa vie. On est dans quelque chose d'assez exceptionnel dans son ampleur et dans les risques que ça peut représenter sans en connaître tous les tenants et aboutissants (...) Si, après tout ça, et on parle là d'un scénario encore plus catastrophe que ce que l'on sait aujourd'hui, on n'est pas capables de finir le Championnat, ce sera le moment de réfléchir d'un point de vue légal à où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on va pas. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment de dire "le Championnat se termine aujourd'hui, on va en Coupe d'Europe". Ce n'est pas comme ça que cela marche. Le moment venu, le LOSC sera prêt à jouer tous les deux jours s'il le faut, sans problème ! Ce n'est pas l'idéal mais ça met tout le monde à la même enseigne. Tout le reste ne marche pas », a expliqué le dirigeant lillois, dont l’équipe occupe actuellement la 4e place de Ligue 1 et peut encore viser le podium, avec un ticket pour la prochaine ligue des champions. Epreuve que le LOSC a disputée cette année.