LOSC : Les coups de pouce de l’arbitre au PSG, Lille enrage

Dans : LOSC.

Le président du LOSC n’a pas aimé la prestation arbitrale de ce dimanche soir, trop favorable au PSG à son goût. Les deux buts de Neymar sont visés.

Intouchable en Ligue 1, le PSG s’est imposé 2-0 à Lille pour prendre encore plus le large en tête du classement. Un succès qui a permis à Paris de prendre sa revanche sur la lourde défaite en fin de saison dernière, quand un PSG démobilisé avait pris 5-1 face au LOSC. Mais pour les Dogues, tout n’a pas été réglé dans cette rencontre en ce qui concerne les décisions arbitrales, y compris dans les sollicitations ou non, de la VAR. C’est Gérard Lopez qui a pris la parole pour dénoncer les deux buts de Neymar qui aurait du être refusés selon lui.



« Il y a deux buts un peu étranges. Sur le premier, pour moi et pour d'autres, il y a une faute d'anti-jeu de Neymar. Bon ça continue et juste derrière il met le but. Et sur le deuxième il y carrément faute sur Ikoné. Le règlement, c’est qu’il faut revenir à l’action. Donc je ne sais pas à quoi sert le règlement. Un match comme ça, ça mérite un arbitrage à un niveau équivalent de l’équipe qui joue. Il n'y pas de honte à perdre contre le PSG. Ce qui est dommage, c'est de perdre comme ça. Une équipe comme le PSG n'a pas besoin d'aide pour gagner ces matches. C'est un peu dommage, ça fausse le match », a expliqué le président du LOSC, qui pousse le bouchon clairement trop loin sur le premier but, l’arbitre ayant laissé l’avantage aux Lillois sur la faute de Neymar, mais pose la question qui interpelle beaucoup de monde sur le pénalty accordé au PSG alors qu’Ikoné avait été victime d’une faute au préalable.