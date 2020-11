LOSC : Le PSG est prévenu, Lille joue le titre !

Dans : LOSC.

Actuellement deuxième de Ligue 1 à cinq longueurs du PSG, le LOSC réalise un très bon début de saison.

Depuis le début de la saison, le LOSC de Christophe Galtier séduit tous les spécialistes. Plaisant dans le jeu, les Nordistes affichent également de bons résultats. Ils pointent à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG, et se sont montrés convaincants en Europa League en allant notamment battre le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic 3-0 à San Siro. Interrogé par So Foot, le défenseur Zeki Celik est revenu sur la qualité de l'effectif lillois, qu'il juge capable de concurrencer le PSG pour le titre.

« Je suis entièrement d’accord. Nous en avons parlé dès le départ dans les vestiaires. Par exemple, lorsque Burak Yilmaz est arrivé, il m’a demandé d’entrée : “Après le PSG, qui est l’équipe la plus forte du championnat ?” Je lui ai dit que c’était le LOSC. Si tu enlèves Mbappé et Neymar au PSG, qui reste une machine, les cartes sont redistribuées. Lorsqu’un des deux est absent, Paris souffre, et la preuve, sans Neymar nous avions réussi à les battre 5-1 en 2019. Après il y a des clubs comme Rennes, Marseille ou Lyon, mais je suis persuadé que nous sommes meilleurs. Notre effectif est de grosse qualité, on peut rivaliser avec tout le monde. Le groupe a gagné en expérience, en maturité. » a déclaré le latéral droit. Nul doute que les joueurs parisiens ont désormais coché la date du 20 décembre, jour où le PSG se déplacera sur la pelouse du LOSC.