LOSC : Le héros Burak Yilmaz ne sera pas suspendu contre Lens

Dans : LOSC.

Burak Yilmaz a été énorme dimanche soir avec Lille contre l'Olympique Lyonnais. Même s'il a pris un avertissement après avoir célébré son deuxième but, l'attaquant turc ne sera pas suspendu contre Lens.

Si Lille réussit à devenir champion de France en fin de saison, et c’est bien parti, le club nordiste le devra notamment à Burak Yilmaz. Recruté libre par le LOSC lors du mercato 2020, l’attaquant turc de 35 ans a apporté un supplément d’âme à l’équipe de Christophe Galtier et cela s’est encore vu dimanche soir dans le match au sommet contre l’Olympique Lyonnais. Alors que Lille semblait mal barré, Burak Yilmaz a d’abord réussi à réduire le score d’un énorme coup-franc juste avant le pause, avant finalement de donner la victoire aux siens à 5 minutes du coup de sifflet. Un but victorieux qui vaut de l’or puisqu’il permet au LOSC de rester en tête de la Ligue 1 à l’entame des quatre dernières rencontres d’une saison totalement incroyable. Seul problème pour l’international, mais il semblait de taille, après avoir marqué le troisième but de Lille, il a retiré son maillot et a fêté cela avec ses coéquipiers. Attendant que la célébration se termine, et en application stricte du règlement, François Letexier a mis un avertissement à Burak Yilmaz, et cela ne semblait pas anodin.

En effet, Burak Yilmaz avait déjà pris des cartons jaunes lors de la 18e journée contre Angers et lors de la 32e journée face à Metz. Et automatiquement, suivant la règle des trois avertissement en dix matchs, plusieurs médias ont annoncé que l’attaquant turc serait suspendu contre Lens le vendredi 7 mai lors de la 36e journée de Ligue 1. Mais il s’agit d’une erreur liée à la complexité des règlements. Car, cette règle s’applique aux dix derniers matches de l’équipe toutes compétitions confondues, à savoir dans ce cas Lille, et pas des dix derniers matchs du joueur en question. Burak Yilmaz, longtemps blessé, sera donc bien là pour le derby Lens-LOSC, un match qui vaut cher pour les deux clubs, les Lensois étant en course pour une place européenne.