LOSC : Le club « respecte les règles » pour virer Bielsa !

Dans : LOSC, Ligue 1.

Lundi, Marcelo Bielsa a saisi la LFP pour contester la résiliation de son contrat d’entraîneur du LOSC. A la veille de cette contre-attaque, le LOSC a expliqué dans un communiqué que le club « respectait les règles » et les différentes « procédures applicables » dans cette affaire.

Communiqué de Lille :

« Au vu de la récente communication de Monsieur Marcelo Bielsa quant à son action juridique à l’encontre de son employeur, le LOSC se doit d’apporter certaines précisions au sujet de la procédure en cours. Le club informe que Marcelo Bielsa a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui se tiendra le mercredi 29 novembre, avec mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Si la procédure de rupture de contrat engagée se poursuit, il sera ensuite convoqué devant la commission juridique de la LFP, à l'initiative du LOSC comme la charte du football professionnel le prévoit.

Le LOSC et ses dirigeants tiennent à affirmer qu'ils ont respecté et respecteront les règles et procédures applicables dans cette affaire ».