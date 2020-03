LOSC : L'OL c'est fait, Galtier regarde maintenant Rennes et l'OM

Dans : LOSC.

Christophe Galtier, entraîneur du LOSC, après la victoire contre l’OL en L1 (1-0) : « On a battu Lyon physiquement et tactiquement. On a fait une très bonne première période. On a étouffé l’OL avec notre pressing. On a fait 60 minutes à un très haut niveau. Après, Rudi Garcia a mis de la fraîcheur devant, et ça nous a mis dans un bloc bas. On aurait pu être plus efficaces sur les transitions. Mais on gagne, c’est bien. Lyon souffre avec l’enchaînement des matchs, alors que nous, on a préparé cette rencontre pendant toute la semaine. On avait travaillé plusieurs systèmes de jeu. Les joueurs ont répondu présent au niveau tactique. Le podium ? Il reste 10 journées. Cette victoire, ce n’est pas un soulagement, c’est une satisfaction. Battre Lyon deux fois cette saison, ce n’est pas anodin. Devant, Rennes est en forme. Il y a un écart entre la quatrième et la cinquième place. Mais la saison n’est pas finie. On doit continuer comme ça, avec cette discipline et cette générosité. On regarde la troisième place, car la deuxième place de l’OM est assez loin encore. Le championnat est très serré, donc on regarde aussi un peu derrière. Si le PSG gagne les deux coupes, il y aura deux places de plus pour l’Europe. Donc on peut s’attendre à des matchs compliqués d’ici à la fin de la saison. Mais là, je suis très satisfait, on est sur une bonne série, on est bien. Je suis content pour Rémy et Bamba. J’aime le comportement général de mon équipe. Tout le monde travaille bien. Une lutte Stéphan - Galtier pour le podium ? C’est bien pour le football français », a-t-il lancé au micro de Canal+.