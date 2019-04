LOSC : Galtier l'avoue, les coachs de L1 sont impuissants contre Mbappé

Dans : LOSC, PSG, Ligue 1.

Si le LOSC a une chance de battre le Paris Saint-Germain, c’est peut-être dimanche soir, lors de la 32e journée de Ligue 1.

Une fois de plus, les Parisiens seront privés de joueurs importants comme Neymar ou Edinson Cavani. Cela pourrait être l’occasion pour les Dogues de rivaliser le temps d’une rencontre à domicile. Bien sûr, l’entraîneur Christophe Galtier s’en réjouit mais refuse de s’emballer, notamment à cause d’un certain Kylian Mbappé, capable de changer le visage de sa formation comme face à Strasbourg (2-2) dimanche dernier.

« Evidemment que ce n'est pas la même équipe avec ou sans lui. Seule la présence de Kylian Mbappé vous fait déjouer, a commenté le coach de Lille. J'ai trouvé Strasbourg très efficace avec un plan de jeu très clair bien appliqué par ses joueurs. Une fois que Mbappé entre sur le terrain, ça change les choses. C'est pour ça qu'il est un des meilleurs joueurs du monde actuellement. A lui seul, il peut renverser un match. » Du coup, le technicien ne croit pas trop à son plan anti-Mbappé.

Galtier vise les passeurs mais…

« Beaucoup d'entraîneurs ont cherché à faire des plans anti-Messi, anti-Ronaldo, a-t-il rappelé. Kylian Mbappé est beaucoup plus jeune, il a une capacité à enchaîner les efforts, à prendre de la vitesse. Il faut travailler en amont et neutraliser les passeurs pour l'empêcher de marquer. Si ça se joue, c'est à cet endroit-là du terrain. Parce qu'une fois que Kylian est lancé, c'est quasiment impossible de l'arrêter. On est beaucoup d'entraîneurs à penser comme ça, mais tous les week-ends, c'est pareil… » A croire que personne n’a vraiment trouvé la solution en L1.